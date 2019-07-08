Саакашвили призвал украинцев не использовать методы грузинских журналистов

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK выразил мнение, что украинцам не стоит использовать методы грузинских журналистов.

«Многие годы они (ведущие грузинского телеканала «Рустави 2». — RT) меня обзывали всем подряд. Это их метод. Мне кажется, что нам не надо следовать их методу», — цитирует его РИА Новости.

При этом Саакашвили опроверг сообщения о своей возможной связи с «Рустави 2», отметив, что канал «принадлежит братьям Караманишвили».

7 июля телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Впоследствии руководство телеканала приняло решение на два месяца отстранить журналиста от работы.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение Габунии.