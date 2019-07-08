Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
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- AFP
«Подобные высказывания вообще недопустимы ни в одном народе — ни в русском, ни в грузинском», — заявил Басилашвили.
Как отметил актёр, это безобразие, порочащее не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России.
По словам Басилашвили, один журналист не характеризует всех граждан Грузии, а только демонстрирует собственную безответственность.
Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение Габунии.