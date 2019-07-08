Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

«Подобные высказывания вообще недопустимы ни в одном народе — ни в русском, ни в грузинском», — заявил Басилашвили.

Как отметил актёр, это безобразие, порочащее не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России.

По словам Басилашвили, один журналист не характеризует всех граждан Грузии, а только демонстрирует собственную безответственность.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение Габунии.