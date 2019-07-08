ГД рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность мер против Грузии

Государственная дума в связи с недружественными действиями со стороны Тбилиси рекомендует российскому правительству рассмотреть целесообразность применения экономических мер против Грузии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заявления Госдумы, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобные меры предусмотрены ФЗ от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы на фоне ситуации с ведущим телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией.