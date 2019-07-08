ГД рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность мер против Грузии

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Государственная дума в связи с недружественными действиями со стороны Тбилиси рекомендует российскому правительству рассмотреть целесообразность применения экономических мер против Грузии.
ГД рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность мер против Грузии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заявления Госдумы, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобные меры предусмотрены ФЗ от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ. 

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы на фоне ситуации с ведущим телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией.

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