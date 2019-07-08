ГД рекомендовала кабмину рассмотреть целесообразность мер против Грузии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заявления Госдумы, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.
«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер», — говорится в тексте.
Отмечается, что подобные меры предусмотрены ФЗ от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обратится к правительству с просьбой запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы на фоне ситуации с ведущим телеканала «Рустави 2» Георгием Габунией.