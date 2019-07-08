Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с RT прокомментировала нецензурные высказывания телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

«То, что мы вчера видели на телеканале, — позор для Грузии. Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии. В Грузии то, что было вчера озвучено журналистом, идёт в нарушение всех традиций, этических и моральных норм. Это было не просто невежество, а спланированная провокация для того, чтобы окончательно подорвать все перспективы российско-грузинских отношений. Я уверена, что это было согласовано именно с Саакашвили. Для него, чтобы прийти к власти, нужна провокация и дестабилизация», — считает она.

По словам Бурджанадзе, в сложившейся ситуации принесённых телеканалом «Рустави 2» извинений недостаточно.

«Есть журналисты, которые отмежевались от этого заявления. Возмущено абсолютное большинство грузинского общества. Люди восприняли это как оскорбление самих себя», — заключила бывший спикер.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу P. S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и грузинский лидер Саломе Зурабишвили высказались по поводу произошедшего.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.