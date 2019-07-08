Грузинский канал «Рустави 2» возобновил вещание

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Грузинский оппозиционный телеканал «Рустави 2», прекративший работу в ночь на понедельник, 8 июля, после бранной речи ведущего в адрес президента России Владимира Путина, возобновил вещание.
Грузинский канал «Рустави 2» возобновил вещание
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В эфир вышли утренние передачи.

Решение о приостановке вещания генеральный директор телеканала Ника Гварамия принял из-за акции протеста, которая проходила возле редакции.

Протестующие требовали уволить тележурналиста и гендиректора. 

В воскресенье, 7 июля, вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес Путина.

Свою позицию в связи с произошедшим уже высказали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент Саломе Зурабишвили.

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