Грузинский канал «Рустави 2» возобновил вещание

Грузинский оппозиционный телеканал «Рустави 2», прекративший работу в ночь на понедельник, 8 июля, после бранной речи ведущего в адрес президента России Владимира Путина, возобновил вещание.

В эфир вышли утренние передачи.

Решение о приостановке вещания генеральный директор телеканала Ника Гварамия принял из-за акции протеста, которая проходила возле редакции.

Протестующие требовали уволить тележурналиста и гендиректора.

В воскресенье, 7 июля, вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес Путина.

Свою позицию в связи с произошедшим уже высказали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент Саломе Зурабишвили.