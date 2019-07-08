Грузинский канал «Рустави 2» возобновил вещание
В эфир вышли утренние передачи.
Решение о приостановке вещания генеральный директор телеканала Ника Гварамия принял из-за акции протеста, которая проходила возле редакции.
Протестующие требовали уволить тележурналиста и гендиректора.
В воскресенье, 7 июля, вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес Путина.
Свою позицию в связи с произошедшим уже высказали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент Саломе Зурабишвили.