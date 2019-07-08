Грузинский политик призвала расследовать ругань ведущего в адрес Путина

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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала власти страны начать расследование в связи с тем, что ведущий «Рустави 2» Георгий Габуний в своей программе нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

«Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры», — написала она на своей странице в Facebook.

Бурджанадзе также выразила мнение, что заявление журналиста — это опасный саботаж и провокация, направленная против страны.

Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил ведущего в провокации.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.

Подробнее о происшествии — в материале RT.

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