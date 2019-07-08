Грузинский политик призвала расследовать ругань ведущего в адрес Путина
«Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры», — написала она на своей странице в Facebook.
Бурджанадзе также выразила мнение, что заявление журналиста — это опасный саботаж и провокация, направленная против страны.
Ранее Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил ведущего в провокации.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего.
Подробнее о происшествии — в материале RT.