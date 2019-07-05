Рада не успеет рассмотреть законопроект о противодействии мату

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент текущего созыва не успеет рассмотреть законопроект о запрете нецензурных выражений.
Рада не успеет рассмотреть законопроект о противодействии мату
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Очевидно, этот законопроект не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии Верховной рады», — сказал он.

Он добавил, что сам практически не прибегает к нецензурной лексике.

«Ругательных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях, и то не бранные слова, а в довольно мягкой форме, когда на «майдане» могли происходить какие-то экстремальные ситуации», — отметил Парубий.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

По мнению парламентария, «российские колонизаторы» виновны в распространении нецензурной лексики на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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