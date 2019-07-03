В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

Короткая ссылка
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает «112 Украина», термин «нецензурная брань (сквернословие)» определяется как «ненормативная брань, перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины».

Согласно проекту, слово будет считаться нецензурным в том числе при изменении любой буквы.

В документе отмечается, что за нарушение предусматривается штраф в размере 680—1275 гривен за нецензурную лексику или «оскорбительное приставание к гражданам» в телеэфире, других СМИ, материалах в интернете или публичных выступлениях.

Отмечается, что альтернативным наказанием может стать 40—60 часов общественных работ или исправительные работы на срок 1—2 месяца с отчислением 20% заработка или административный арест до 15 суток.

В апреле Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить