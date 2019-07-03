В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию. Соответствующий документ подала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

Как сообщает «112 Украина», термин «нецензурная брань (сквернословие)» определяется как «ненормативная брань, перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины».

Согласно проекту, слово будет считаться нецензурным в том числе при изменении любой буквы.

В документе отмечается, что за нарушение предусматривается штраф в размере 680—1275 гривен за нецензурную лексику или «оскорбительное приставание к гражданам» в телеэфире, других СМИ, материалах в интернете или публичных выступлениях.

Отмечается, что альтернативным наказанием может стать 40—60 часов общественных работ или исправительные работы на срок 1—2 месяца с отчислением 20% заработка или административный арест до 15 суток.

В апреле Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.