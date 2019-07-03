Депутат Рады обвинила Россию в насаждении мата на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец обвинила «российских колонизаторов» в распространении нецензурной лексики на Украине.

Об этом говорится в законопроекте о противодействии сквернословию, который она зарегистрировала в Раде.

«Украинскому исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас... Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе пошлости», — приводит выдержку из документа издание «СТРАНА.ua».

Вместе с этим, как указывает телеканал «НАШ», Богомолец заявила, что если украинцы хотят использовать нецензурную лексику, то им стоит «ругаться по-украински».

«Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться — ругайтесь по-украински», — сказала она.

В декабре 2018 года Богомолец призвала экс-президентов страны помочь спасти украинскую нацию от вымирания.

В сентябре 2018 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвинила Россию в нежелании украинцев вакцинироваться.