Депутат Рады обвинила Россию в насаждении мата на Украине

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Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец обвинила «российских колонизаторов» в распространении нецензурной лексики на Украине.
Депутат Рады обвинила Россию в насаждении мата на Украине
  • © Павел Паламарчук
  • РИА Новости

Об этом говорится в законопроекте о противодействии сквернословию, который она зарегистрировала в Раде.

«Украинскому исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас... Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе пошлости», — приводит выдержку из документа издание «СТРАНА.ua».

Вместе с этим, как указывает телеканал «НАШ», Богомолец заявила, что если украинцы хотят использовать нецензурную лексику, то им стоит «ругаться по-украински».

«Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться — ругайтесь по-украински», — сказала она.

В декабре 2018 года Богомолец призвала экс-президентов страны помочь спасти украинскую нацию от вымирания.

В сентябре 2018 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвинила Россию в нежелании украинцев вакцинироваться.

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