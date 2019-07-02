Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

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Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев оценил конфликт лидера страны Владимира Зеленского с главой МИД Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам.
Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — RT), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — заявил Арьев в интервью журналу «Новое время».

Ранее Климкин назвал «эмоциональной историей» разногласия с Зеленским из-за ответной ноты МИД Украины Москве по морякам.

Зеленский при этом призвал привлечь к дисциплинарной ответственности Климкина в связи с тем, что он не проинформировал его о соответствующей ноте и не согласовал с ним ответ.

26 июня МИД России направил Киеву ноту с указанием возможностей в рамках российского законодательства для освобождения моряков.

Климкин отказался рассматривать предложенные условия.

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