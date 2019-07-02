Кравчук оценил ситуацию с решением Климкина по ноте МИД России о моряках

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что ранее не возникало ситуаций, когда министр иностранных дел страны принимал важные решения без согласования возможных вариантов урегулирования существующих проблем с главой государства.

«Ни разу ещё не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику», — сказал Кравчук.

Он напомнил, что, согласно Конституции Украины, «за международную политику отвечает глава государства».

«Нельзя было Климкину так поступать», — заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел страны Павла Климкина из-за ситуации с нотой Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и нотой-ответом с украинской стороны.

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