Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел страны Павла Климкина.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что «МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны».

26 июня МИД России направил в том числе Украине ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.

Зеленский заявил, что узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства из интернета.