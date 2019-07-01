Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в «политический» отпуск.

«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», — говорится в сообщении Климкина в Facebook.

Ранее Климкин передумал баллотироваться в Верховную раду. По словам министра, он не нашёл единомышленников.

В начале июня Верховная рада Украины отказалась отправлять Климкина в отставку с поста главы МИД страны по запросу украинского президента Владимира Зеленского.

После этого Климкин заявил, что повторно обратился в украинский парламент с просьбой о своей отставке.