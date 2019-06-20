Климкин передумал баллотироваться в Раду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумал баллотироваться в Верховную раду. По словам министра, он не нашёл единомышленников.

«Почему я же не пошёл в Раду? Всё очень просто: команду единомышленников не нашёл. То проблема во мне, то в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет. А идея идти по мажоритарке (там, где, собственно, я живу), которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже всё поделено и решено. Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно», — написал Климкин в Facebook.

Ранее Климкин вновь обратился к депутатам Верховной рады с просьбой проголосовать за его отставку с должности.