Климкин вновь призвал Раду отправить его в отставку
- © Bernd von Jutrczenka
- globallookpress.com
«Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал он в Twitter.
6 июня Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.