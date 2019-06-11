Климкин вновь призвал Раду отправить его в отставку

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Глава МИД Украины Павел Климкин вновь обратился к депутатам Верховной рады с просьбой проголосовать за его отставку с должности.
Климкин вновь призвал Раду отправить его в отставку
  • © Bernd von Jutrczenka
  • globallookpress.com

«Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал он в Twitter.

6 июня Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

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