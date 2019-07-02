Климкин назвал ситуацию с Зеленским «эмоциональной историей»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал разногласия с президентом страны Владимиром Зеленским, возникшие из-за ноты МИД России, «касающейся освобождения пленных украинских моряков».

«Это история не столько содержательная, сколько эмоциональная. А почему так случилось — это вопрос не к нам», — цитирует его агентство «Украинские новости».

По словам Климкина, в ответной ноте МИД Украины не передал Москве новых данных, а лишь подтвердил свою позицию по рассматриваемому вопросу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал премьера Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД страны Павла Климкина из-за ситуации с нотой российского внешнеполитического ведомства по морякам и ответом Киева на неё.

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