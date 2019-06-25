Бурджанадзе рассказала, что мешает России и Грузии восстановить отношения

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что Москве и Тбилиси сложно будет восстановить отношения из-за недальновидности грузинских властей.

«К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно», — отметила политик.

По её словам, произошедшее в Тбилиси «отбросило» стороны назад, поэтому работать в направлении нормализации двусторонних отношений необходимо «очень серьёзно».

«То, что сейчас происходит в Грузии, — это антироссийская истерия», — заключила Бурджанадзе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью в иностранном государстве.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока из России в Грузию.