СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии

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Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии
  • Reuters

«Совет считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами России», — говорится в сообщении пресс-службы совета.

В СПЧ также приветствовали позицию ОБСЕ о недопустимости насилия в отношении представителей СМИ во время акций протестов в Грузии и выразили готовность к сотрудничеству с международной организацией по наблюдению за ходом расследования данных происшествий.

22 июня грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» во время интервью с владельцами местного туристического агентства.

МИД России в ответ потребовал от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов.

Впоследствии МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на российских журналистов в Тбилиси.

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