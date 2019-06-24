СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии

Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.

«Совет считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами России», — говорится в сообщении пресс-службы совета.

В СПЧ также приветствовали позицию ОБСЕ о недопустимости насилия в отношении представителей СМИ во время акций протестов в Грузии и выразили готовность к сотрудничеству с международной организацией по наблюдению за ходом расследования данных происшествий.

22 июня грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» во время интервью с владельцами местного туристического агентства.

МИД России в ответ потребовал от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов.

Впоследствии МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на российских журналистов в Тбилиси.