Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»
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Под «неличным» подразумевается голосование за отсутствующих коллег, сообщается на сайте Рады.
«Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или её органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) — наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в тексте законопроекта, внесённого президентом в парламент.
В конце мая Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность.
Также сообщалось, что электронная петиция к украинскому лидеру о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 человек собрала необходимые 25 тыс. подписей.