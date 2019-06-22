Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ввести штраф для депутатов Верховной рады за «неличное голосование».
Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Под «неличным» подразумевается голосование за отсутствующих коллег, сообщается на сайте Рады.

«Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или её органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) — наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в тексте законопроекта, внесённого президентом в парламент.

В конце мая Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность.

Также сообщалось, что электронная петиция к украинскому лидеру о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 человек собрала необходимые 25 тыс. подписей.

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