Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей

Короткая ссылка
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.
Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Уточняется, что автор инициативы предлагает сократить число парламентариев с 450 до 100.

«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД страны Арсена Авакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить