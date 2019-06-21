Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей
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Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
Уточняется, что автор инициативы предлагает сократить число парламентариев с 450 до 100.
«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.
Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД страны Арсена Авакова.