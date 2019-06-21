Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определённые основания для участия президента... в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел... пока отсутствуют», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Зеленского.

В комментарии главы украинского государства отмечается, что по законодательству президент Украины имеет право отстранять от должности только тех чиновников, которых он сам назначает.

Таким образом, министр внутренних дел может быть уволен Верховной радой по собственному желанию или по требованию главы правительства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто подписал петицию, за гражданскую позицию и призвал неуклонно соблюдать Конституцию страны.

2 июня на сайте Зеленского была зарегистрирована электронная петиция за отставку Авакова. За четыре дня она набрала 25 тыс. голосов.

Украинцы потребовали уволить Авакова после того, как 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в пятилетнего мальчика, который впоследствии умер в больнице от полученных ранений.