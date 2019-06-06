Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов

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Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.

Автором петиции указан Василенко Роман, она была зарегистрирована на сайте президента 2 июня.

При этом отмечается, что увольнение министров не относится к полномочиям президента. Представление об отставке министра подаёт в Верховную раду премьер, а потом парламент голосует за или против отставки.

31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке. Ребёнок умер в больнице.

После гибели ребёнка в ряде украинских городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД. 

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