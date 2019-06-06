Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов
Автором петиции указан Василенко Роман, она была зарегистрирована на сайте президента 2 июня.
При этом отмечается, что увольнение министров не относится к полномочиям президента. Представление об отставке министра подаёт в Верховную раду премьер, а потом парламент голосует за или против отставки.
31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке. Ребёнок умер в больнице.
После гибели ребёнка в ряде украинских городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД.