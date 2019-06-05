Полицейских под Киевом забросали петардами и дымовыми шашками

В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области участники акции протеста на фоне убийства пятилетнего ребёнка пьяными правоохранителями забросали полицейских петардами и дымовыми шашками. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, в настоящее время перед зданием полиции выставлен кордон правоохранителей в касках и с щитами.

Отмечается, протестующие зажгли файеры, после чего начали бросать в полицейских пиротехнические изделия. При этом сотрудники полиции применили газовые баллончики против подходивших к ним участников протестов.

Под ноги правоохранителям, которые окружили вход в здание полиции, положили детские игрушки. На здании полиции краской написали слово «убийцы».

Вышедший к протестующим новый руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что расследование проводится Государственным бюро расследований.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с семьёй погибшего мальчика.

31 мая в городе Переяславе-Хмельницком два пьяных сотрудника полиции устроили стрельбу по банкам и попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке. Мальчик скончался в больнице от полученного ранения.