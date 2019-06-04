Аваков встретился с семьёй погибшего в ходе стрельбы полицейских мальчика
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
«Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», — отметил Аваков.
В свою очередь, Князев принёс извинения родным мальчика и заверил, что Нацполиция окажет необходимую помощь в расследовании инцидента.
31 мая в Переяславе-Хмельницком двое местных полицейских в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по банкам и попали в пятилетнего мальчика, который в то время находился на детской площадке у дома.
От полученных травм ребёнок скончался в больнице.