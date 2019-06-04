Аваков встретился с семьёй погибшего в ходе стрельбы полицейских мальчика

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Нацполиции страны Сергей Князев встретились с матерью и бабушкой пятилетнего мальчика, погибшего в результате перестрелки, устроенной пьяными полицейскими.
Аваков встретился с семьёй погибшего в ходе стрельбы полицейских мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

«Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», — отметил Аваков.

В свою очередь, Князев принёс извинения родным мальчика и заверил, что Нацполиция окажет необходимую помощь в расследовании инцидента.

31 мая в Переяславе-Хмельницком двое местных полицейских в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по банкам и попали в пятилетнего мальчика, который в то время находился на детской площадке у дома.

От полученных травм ребёнок скончался в больнице.

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