Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за смерти ребёнка

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Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно, раненного его подчинёнными. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«На сегодняшний день я, как руководитель полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчинённых. Поэтому я обратился к председателю Национальной полиции с рапортом об отставке», — приводит пресс-служба заявление Ценова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать виновных в смерти мальчика полицейских.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских устроили стрельбу из огнестрельного оружия и попали в пятилетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке у дома.

Ребёнок был госпитализирован и 3 июня скончался от полученных травм в больнице Киева. 

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