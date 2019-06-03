Зеленский отреагировал на смерть ребёнка из-за стрельбы полицейских

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть пятилетнего мальчика, который скончался после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области из огнестрельного оружия.

«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю всё, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Как сообщает УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных местных полицейских устроили стрельбу из огнестрельного оружия по банкам и другим предметам в месте, где могли находиться люди.

Во время стрельбы они попали в пятилетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке у дома. Ребёнок был госпитализирован. 3 июня от полученных травм он скончался в больнице Киева. 


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