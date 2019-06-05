На Украине уволили причастных к гибели ребёнка полицейских

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В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины уволили двух сотрудников полиции, причастных к гибели пятилетнего ребёнка. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Согласно приказу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3 июня 2019 года, двух работников отдела полиции Переяслава-Хмельницкого уволили из рядов полиции», — заявили в Нацполиции.

Ранее в Переяславе-Хмельницком участники акции протеста забросали полицейских петардами и дымовыми шашками.

Также акция протеста прошла в Харькове. Глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с семьёй погибшего мальчика.

31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских во время стрельбы по банкам попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке. Ребёнок умер в больнице.

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