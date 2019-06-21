МИД Абхазии прокомментировал срыв заседания Генассамблеи МАП в Тбилиси
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«Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте абхазского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве также высказали возмущение из-за слов грузинского депутата партии «Европейская Грузия» Акакия Бобохидзе, который оскорбительно высказался об Абхазии.
Ранее стало известно, что при столкновениях протестующих и полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о причастности России к протестам.
Беспорядки начались у здания парламента в Тбилиси после сессии МАП с участием делегатов из России.
В ходе заседания оппозиционные грузинские депутаты выразили возмущение тем, что президент ассамблеи, россиянин Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.