МИД Абхазии прокомментировал срыв заседания Генассамблеи МАП в Тбилиси

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Министерство иностранных дел Абхазии осудило действия оппозиционных депутатов Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.
МИД Абхазии прокомментировал срыв заседания Генассамблеи МАП в Тбилиси
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«Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте абхазского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также высказали возмущение из-за слов грузинского депутата партии «Европейская Грузия» Акакия Бобохидзе, который оскорбительно высказался об Абхазии.

Ранее стало известно, что при столкновениях протестующих и полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о причастности России к протестам.

Беспорядки начались у здания парламента в Тбилиси после сессии МАП с участием делегатов из России.

В ходе заседания оппозиционные грузинские депутаты выразили возмущение тем, что президент ассамблеи, россиянин Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

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