В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17

Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что данные из социальных сетей, полученные от Украины, стали важной составляющей расследования катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщает РИА Новости, представитель совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing также отметил, что «зона расследования на востоке Украины по-прежнему остаётся недоступной для исследовательской группы».

19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

В МИД России назвали голословными обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению лайнера рейса МН17.

Там также подчеркнули, что видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах следствие, сфальсифицированы.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.