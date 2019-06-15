Россия надеется, что арбитражный трибунал по Чёрному морю примет доводы Москвы

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В МИД России выразили надежду на то, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству между Москвой и Киевом по Чёрному и Азовскому морям, а также Керченскому проливу согласится с позицией об отсутствии у инстанции полномочий для рассмотрения дела.
Россия надеется, что арбитражный трибунал по Чёрному морю примет доводы Москвы
  • РИА Новости

«Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма», — говорится в тексте.

Кроме того, Москва представила ряд аргументов относительно того, почему  межгосударственный арбитражный трибунал также не обладает юрисдикцией для рассмотрения жалоб Украины, касающихся деятельности России в Азовском море и Керченском проливе.

«В указанных морских акваториях действует режим внутренних вод, и следовательно, на них не распространяются положения Конвенции 1982 года... Рассчитываем, что арбитражный трибунал с должным вниманием отнесётся к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного спора», — в том числе уточняется в заявлении.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал российскую сторону освободить украинских военных.

В Кремле, комментируя указанное решение, отметили, что Москва продолжит отстаивать свою точку зрения в ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе. 

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