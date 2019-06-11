Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, накануне посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил, что претензии Украины не подпадают под юрисдикцию суда и должны быть отклонены в полном объёме как несостоятельные.
Зеркаль на это заявила, что «российские возражения в отношении юрисдикции трибунала не подкреплены с правовой точки зрения».
Она также обвинила Россию в том, что она якобы лишает Украину доступа к нефти и газу в Чёрном море.
По её словам, с весны 2014 года Москва уже добыла там более 9 млрд кубометров природного газа, в то время как украинское правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу.
«Требуемый объём, от 5 до 6 млрд кубометров в год, мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море», — сказала дипломат.
Ранее российский МИД заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся принадлежности Крыма.
Слушания проходят в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.