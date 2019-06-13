Путин заявил о поддержке Додона

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку лидеру Молдавии Игорю Додону на фоне кризиса в стране.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнёров по коалиции с тем, чтобы они избавились... от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер также выразил надежду на скорое разрешение внутренних противоречий в Молдавии и дальнейшее сотрудничество в интересах двух стран.

Ранее сообщалось, что Додон обсудил с российским послом Олегом Васнецовым ситуацию в Молдавии.

11 июня Додон заявил об аннулировании указа о роспуске парламента, подписанного бывшим премьер-министром Павлом Филипом, из-за его несоответствия Конституции страны.

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