Додон встретился с российским послом

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Президент Молдавии Игорь Додон встретился с послом России Олегом Васнецовым и обсудил с ним ситуацию в стране.
Додон встретился с российским послом
  • ©Игорь Додон
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«Провёл рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили с российским послом последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что администрация президента Молдавии продолжит прилагать усилия для укрепления стратегического партнёрства с Россией. 

Также Додон передал свои поздравления по случаю Дня России.

Ранее Додон заявил, что указ о роспуске парламента, подписанный бывшим премьер-министром Павлом Филипом, не соответствует Конституции страны, поэтому он аннулирован.

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