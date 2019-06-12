Додон встретился с российским послом

Президент Молдавии Игорь Додон встретился с послом России Олегом Васнецовым и обсудил с ним ситуацию в стране.

«Провёл рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили с российским послом последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что администрация президента Молдавии продолжит прилагать усилия для укрепления стратегического партнёрства с Россией.

Также Додон передал свои поздравления по случаю Дня России.

Ранее Додон заявил, что указ о роспуске парламента, подписанный бывшим премьер-министром Павлом Филипом, не соответствует Конституции страны, поэтому он аннулирован.