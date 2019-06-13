Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

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Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.

Ожидается, что изменения будут внесены 17 июня.

В украинском посольстве отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всём мире.

Ранее правительство Украины утвердило изменения в правилах написания русских фамилий.

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