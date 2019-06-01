Пушков оценил утверждение правил написания русских фамилий на Украине

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал утверждение на Украине правил написания русских фамилий.

«На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила», — написал он.

Ранее кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.

Нормы рекомендуется использовать «во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи».

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