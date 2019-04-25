Зеленский сменил написание имени в Facebook с русского на украинское
- РИА Новости
«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — приводит её слова «Громадське».
Кроме того, как уточнила Победоносцева, вскоре в соцсети появится новая страница избранного лидера, которая будет называться «Владимир Зеленский президент Украины».
Ранее на странице Зеленского в Facebook его имя было написано по-русски — Владимир Зеленский. В настоящее время указан украинский вариант написания — Володимир Зеленський.
Также издание «Новое время» сообщило, что в его распоряжении оказалась «военная доктрина» Зеленского.
Журналистам её якобы передал советник шоумена по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.