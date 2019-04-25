Зеленский сменил написание имени в Facebook с русского на украинское

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Ирина Победоносцева, пресс-секретарь лидера второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что шоумен сменил написание своего имени в социальной сети Facebook с русского на украинское.
Зеленский сменил написание имени в Facebook с русского на украинское
  • РИА Новости

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — приводит её слова «Громадське».

Кроме того, как уточнила Победоносцева, вскоре в соцсети появится новая страница избранного лидера, которая будет называться «Владимир Зеленский президент Украины».

Ранее на странице Зеленского в Facebook его имя было написано по-русски — Владимир Зеленский. В настоящее время указан украинский вариант написания — Володимир Зеленський.

Также издание «Новое время» сообщило, что в его распоряжении оказалась «военная доктрина» Зеленского.

Журналистам её якобы передал советник шоумена по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

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