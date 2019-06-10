На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Нас удивляет, что генпрокурор Украины (Юрий Луценко. — RT) никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор», — заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Она отметила, что представители оппозиционной партии также проводили переговоры с «Газпромом» и данный шаг до сих пор не получил какой-либо правовой оценки со стороны украинских судебных органов.
В конце марта Луценко заявил о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.
22 марта стало известно о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с Бойко и Медведчуком в Москве.