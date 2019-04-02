В Госдуме оценили дело против пограничников на Украине из-за визита Бойко в Россию
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«История с обвинениями Бойко и Медведчука в том, что они совершили измену, вылетев из Киева в Москву и вернувшись обратно, выглядит запредельным явлением, характерным только для обстановки охоты на ведьм и борьбы с врагами народа», — сказал депутат.
По его словам, генпрокурор Юрий Луценко, провалив попытку обвинить Медведчука и Бойко только в пересечении границы, «решил наказать стрелочников», то есть пограничников.
«Ясно, что Бойко и Медведчук ничего не нарушили, но, чтобы сорвать на ком-то свою досаду, прокуратура пытается прицепиться к этим людям», — считает Затулин.
Ранее председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT рассказал о своём отношении к возможному уголовному преследованию в отношении него и кандидата в президенты Юрия Бойко, связанному с возбуждением дела о незаконном пересечении границы.