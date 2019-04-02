В Госдуме оценили дело против пограничников на Украине из-за визита Бойко в Россию

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT информацию о том, что на Украине завели дело в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.

«История с обвинениями Бойко и Медведчука в том, что они совершили измену, вылетев из Киева в Москву и вернувшись обратно, выглядит запредельным явлением, характерным только для обстановки охоты на ведьм и борьбы с врагами народа», — сказал депутат.

По его словам, генпрокурор Юрий Луценко, провалив попытку обвинить Медведчука и Бойко только в пересечении границы, «решил наказать стрелочников», то есть пограничников.

«Ясно, что Бойко и Медведчук ничего не нарушили, но, чтобы сорвать на ком-то свою досаду, прокуратура пытается прицепиться к этим людям», — считает Затулин.

Ранее председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT рассказал о своём отношении к возможному уголовному преследованию в отношении него и кандидата в президенты Юрия Бойко, связанному с возбуждением дела о незаконном пересечении границы.