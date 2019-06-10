Инаугурация Токаева планируется на 12 июня
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- РИА Новости
«Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчёт», — приводит РИА Новости заявление казахского лидера.
Токаев уточнил, что 14 июня планирует посетить Кыргызстан, а затем Таджикистан.
«Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличённый полностью полномочиями», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о победе Токаева на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов.
Лидер России Владимир Путин поздравил казахского коллегу по телефону.