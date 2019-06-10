Инаугурация Токаева планируется на 12 июня

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что его инаугурация состоится 12 июня, если Центральная избирательная комиссия опубликует к этому времени официальный отчёт о результатах выборов.

«Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчёт», — приводит РИА Новости заявление казахского лидера.

Токаев уточнил, что 14 июня планирует посетить Кыргызстан, а затем Таджикистан.

«Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличённый полностью полномочиями», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о победе Токаева на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов.

Лидер России Владимир Путин поздравил казахского коллегу по телефону.