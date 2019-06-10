Инаугурация Токаева планируется на 12 июня

Короткая ссылка
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что его инаугурация состоится 12 июня, если Центральная избирательная комиссия опубликует к этому времени официальный отчёт о результатах выборов.
Инаугурация Токаева планируется на 12 июня
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчёт», — приводит РИА Новости заявление казахского лидера.

Токаев уточнил, что 14 июня планирует посетить Кыргызстан, а затем Таджикистан.

«Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличённый полностью полномочиями», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о победе Токаева на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов.

Лидер России Владимир Путин поздравил казахского коллегу по телефону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить