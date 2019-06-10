Токаев оценил предварительные данные выборов президента Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предварительные данные президентских выборов.
Токаев оценил предварительные данные выборов президента Казахстана
  • © РИА Новости

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте его предвыборного штаба.

«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела это была конкуренция предвыборных программ. Какой-либо огульной критики в адрес друг друга не прозвучало», — заявил Токаев.

Уточняется, что он поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие, а также членов своей команды за проделанную работу.

Ранее институт «Общественное мнение» опубликовал данные экзитполов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.

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