Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Центризбиркома.

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Как передаёт Sputnik Kazakhstan, на втором месте кандидат от националистического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов. Замыкает тройку лидеров представляющая Демократическую партию «Ак жол» Дания Еспаева. Итоговая явка избирателей по стране составила 77,4%. Ранее Токаев поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие, а членов своей команды — за проделанную работу. Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня.