Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил казахского лидера Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту», — указывается в заявлении.

Со своей стороны Токаев поблагодарил Путина за поздравления и заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.

Он также поздравил российского лидера с предстоящим Днём России.

Ранее Центризбирком Казахстана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев побеждает по итогам голосования с 70,76% голосов.

С победой Токаева уже поздравил президент Молдавии Игорь Додон.