Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
«В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту», — указывается в заявлении.
Со своей стороны Токаев поблагодарил Путина за поздравления и заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.
Он также поздравил российского лидера с предстоящим Днём России.
Ранее Центризбирком Казахстана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев побеждает по итогам голосования с 70,76% голосов.
С победой Токаева уже поздравил президент Молдавии Игорь Додон.