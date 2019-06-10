Додон поздравил Токаева с победой на выборах на пост главы Казахстана

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Лидер Молдавии Игорь Додон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане.
Додон поздравил Токаева с победой на выборах на пост главы Казахстана
  • © РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с убедительной победой в первом туре выборов. Желаю здоровья, жизненных сил и новых достижений на ответственном государственном посту», — написал Додон.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что диалог между Молдавией и Казахстаном будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и Евразийского экономического союза.

Ранее Центризбирком Казахстана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев побеждает по итогам голосования с 70,76% голосов.

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