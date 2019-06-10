МИД Украины призвал не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии

Украина призывает политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В министерстве также подчеркнули заинтересованность в «стабильной, демократической и европейской» Молдавии и предложили помощь в урегулировании кризиса.

Ранее спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный объявила о намерении обратиться в ЕСПЧ после решения Конституционного суда страны о роспуске законодательного органа республики.

Подробнее о ситуации в Молдавии — в материале RT.