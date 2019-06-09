В НАТО выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Молдавии

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НАТО обеспокоено развитием ситуации в Молдавии и призывает политические стороны к диалогу и мирному урегулированию кризиса. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Молдавии. Мы призываем все политические силы страны... урегулировать разногласия путём диалога при полном уважении верховенства права», — говорится в заявлении на сайте НАТО.

В альянсе также выразили поддержку Молдавии в её стремлении к реформам в сферах обороны и безопасности, подчеркнув неизменность позиции относительно независимости и суверенитета страны.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон, временно отстранённый Конституционным судом страны от должности, заявил, что Демократическая партия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком не намерена мирно передать власть законным парламенту и правительству.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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