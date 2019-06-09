Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.

Она отметила, что «политики приходят и уходят». По её словам, страной «на самом деле управляют госслужащие». Санду добавила, что от лояльности госслужащих «сейчас зависит мирная передача власти».

Также она пообещала, что новый кабмин построит работу так, чтобы госслужащие «не страдали от давления и шантажа».

«Не выходите на улицу из-за призывов узурпатора. Завтра все государственные учреждения должны работать в нормальном режиме», — цитирует Санду РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах созвать Высший совет безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.

9 июня Конституционный суд Молдавии постановил передать полномочия президента республики и. о. премьера Павлу Филипу. Филип после этого заявил, что подписал указ о роспуске парламента страны.

8 июня КС Молдавии признал неконституционным указ о назначении Санду на пост премьера.