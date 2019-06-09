Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении в ближайшее время утвердить новый состав Высшего совета безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.
Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии
  • РИА Новости

«Я сегодня подпишу указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции», — приводит его слова РИА Новости

Указывается, что в состав Высшего совета безопасности входят председатель парламента, премьер-министр, министр внутренних дел, глава Минобороны, советники президента. 

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил передать полномочия президента республики исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу.

Филип после этого заявил, что подписал указ о роспуске парламента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить