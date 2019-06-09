Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении в ближайшее время утвердить новый состав Высшего совета безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.

«Я сегодня подпишу указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции», — приводит его слова РИА Новости.

Указывается, что в состав Высшего совета безопасности входят председатель парламента, премьер-министр, министр внутренних дел, глава Минобороны, советники президента.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил передать полномочия президента республики исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу.

Филип после этого заявил, что подписал указ о роспуске парламента страны.