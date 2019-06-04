Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»

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Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста советского маршала Георгия Жукова представителями националистических движений призвал украинцев «возвращаться с «майданов» к здравому смыслу».
Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»
  • РИА Новости

«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова. 

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент.

Также депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в беседе с ФАН оценил ситуацию.

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