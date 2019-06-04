Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»
- РИА Новости
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.
Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент.
Также депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в беседе с ФАН оценил ситуацию.