Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
- РИА Новости
Также она отреагировала на внесение телеведущего Владимира Познера в базу данных украинского сайта «Миротворец».
«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала Захарова в Facebook.
Ранее стало известно, что в ходе протестного мероприятия в Харькове националисты снесли установленный в городе бюст Жукова. Мэр Харькова пообещал восстановить бюст.
Кроме того, Познер в беседе с ФАН прокомментировал включение его имени в базу данных «Миротворца».