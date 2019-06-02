Мэр Харькова пообещал восстановить снесённый радикалами бюст Жукова
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием. — RT) Хомутынником, и он говорил, что за счёт фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», — объявил глава Харькова в ходе съезда партии «Доверяй делам».
Отмечается, что собравшиеся отреагировали на данные слова аплодисментами.
Ранее стало известно, что в ходе протестного мероприятия в Харькове националисты снесли установленный в городе бюст Жукову.