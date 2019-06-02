Мэр Харькова пообещал восстановить снесённый радикалами бюст Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городские власти намерены восстановить бюст советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова, который снесли члены националистических организаций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием. — RT) Хомутынником, и он говорил, что за счёт фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», — объявил глава Харькова в ходе съезда партии «Доверяй делам».

Отмечается, что собравшиеся отреагировали на данные слова аплодисментами.

Ранее стало известно, что в ходе протестного мероприятия в Харькове националисты снесли установленный в городе бюст Жукову.